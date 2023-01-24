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48 минут назад

Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине Leopard

Алиса Селезнёва

Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Украине танков Leopard 2. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину», - подчеркнул Блащак в Twitter.

Сегодня немецкий концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине в общей сложности 139 танков. Однако власти Германии в своих заявлениях придерживались ранее позиции, что Берлин отправит собственные Leopard 2 Украине только в том случае, если Киеву начнут поставлять американские танки.

При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок отмечала, что ФРГ готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.

Армия,Анналена Бербок,Мариуш Блащак,
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