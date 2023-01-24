Рогов назвал цель визита главы ЦРУ в Киев

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Киев в конце прошлой недели с конкретной целью - добиться перестановок в силовых структурах Украины, в том числе назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразил во вторник в разговоре с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Он напомнил, что кадровые изменения уже анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

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"Ближайшие дни покажут, отдает ли он американцам те должности, которые они хотят. Бернс приехал с конкретными требованиями - назначить Артема Сытника директором НАБУ, провести кадровые изменения в СБУ, МВД, по массе структур, где американцы должны укрепиться", - считает Рогов.

По его оценке, с визитом Бернса связано и заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который обвинил руководство СБУ в убийстве сотрудника спецслужбы Дениса Киреева.

"Переход в публичную плоскость противостояния ГУР и СБУ, а точнее ГУР и людей Зеленского, связан именно с этим. Буданов - это человек полностью интегрированный в англосаксонское военное сообщество, начиная с обучения, заканчивая выполнением задач, при чем один из наиболее эффективных", - добавил собеседник агентства.

В понедельник стало известно об отставке замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, глав Сумской и Днепропетровской областей Дмитрия Живицкого и Валентина Резниченко, а также руководителей подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Александра Старуха и Ярослава Янушевича.

5 марта 2022 года появилась информация о том, что представители СБУ во время задержания застрелили в Киеве 45-летнего Дениса Киреева, который участвовал в переговорах с РФ. Его якобы подозревали в государственной измене. Однако через несколько дней после этого Киреева похоронили как героя, а президент Украины Владимир Зеленский наградил его посмертно.