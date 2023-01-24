На Херсонщине сообщили о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр

"С утра в районе Корсунки, Днепрян [ВСУ] была [предпринята] попытка форсирования [Днепра]. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: 6 БМП, 3 катера, до 100 [боевиков] живой силы", - сказал он.