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56 минут назад

В ВС РФ начали поставлять тепловизоры нового образца для танков

Газета.Ru

В Вооруженные силы РФ начали поставлять тепловизоры нового образца для танков. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Ростовского оптико-механического завода.

В ВС РФ начали поставлять тепловизоры нового образца для танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, на заводе разработали тепловизионный прибор ТКН-3ТП, позволяющий распознавать цели на расстоянии более 1 км. Сейчас бронетанковая техника оснащается приборами ночного видения и обнаруживается противником.

"В августе прошлого года на предприятие состоялся визит вице-премьера РФ Дениса Мантурова, во время которого он, ознакомившись с уникальными решениями, применяемыми в приборах, дал поручение органам военного управления заключить контракт на их поставку", - говорится в сообщении.

Ранее российские волонтеры передали военнослужащим в зоне СВО технические средства, в том числе технические средства, зимнюю одежду и обувь, а также медикаменты и продукты питания. Гуманитарная помощь на передовую поступила от Краснознаменного городского отделения организации "Боевое братство".

Армия,Денис Мантуров,Верховный суд,
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