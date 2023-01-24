В ВС РФ начали поставлять тепловизоры нового образца для танков

"В августе прошлого года на предприятие состоялся визит вице-премьера РФ Дениса Мантурова, во время которого он, ознакомившись с уникальными решениями, применяемыми в приборах, дал поручение органам военного управления заключить контракт на их поставку", - говорится в сообщении.