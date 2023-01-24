В ВС РФ начали поставлять тепловизоры нового образца для танков

В Вооруженные силы РФ начали поставлять тепловизоры нового образца для танков. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Ростовского оптико-механического завода.
По информации агентства, на заводе разработали тепловизионный прибор ТКН-3ТП, позволяющий распознавать цели на расстоянии более 1 км. Сейчас бронетанковая техника оснащается приборами ночного видения и обнаруживается противником.
"В августе прошлого года на предприятие состоялся визит вице-премьера РФ Дениса Мантурова, во время которого он, ознакомившись с уникальными решениями, применяемыми в приборах, дал поручение органам военного управления заключить контракт на их поставку", - говорится в сообщении.
Ранее российские волонтеры передали военнослужащим в зоне СВО технические средства, в том числе технические средства, зимнюю одежду и обувь, а также медикаменты и продукты питания. Гуманитарная помощь на передовую поступила от Краснознаменного городского отделения организации "Боевое братство".