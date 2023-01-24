Пригожин прокомментировал просьбу Зеленского к ЦРУ о его убийстве

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в курсе информации об обсуждении покушения на его жизнь президентом Украины Владимиром Зеленским и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.
"Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие", - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы во вторник.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" с главой ЦРУ во время визита последнего в Киев на прошлой неделе.