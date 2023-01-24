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42 минуты назад

Пригожин заявил, что в курсе обсуждений ЦРУ и Зеленским покушения на него

ТАССиещё 1

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в курсе информации об обсуждении покушения на его жизнь президентом Украины Владимиром Зеленским и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

Пригожин прокомментировал просьбу Зеленского к ЦРУ о его убийстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие", - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы во вторник.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" с главой ЦРУ во время визита последнего в Киев на прошлой неделе.

Армия,Владимир Рогов,Уильям Бернс,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,ЦРУ,
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