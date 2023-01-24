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23 минуты назад

В Германии назвали роль Польши в конфликте на Украине неконструктивной

Lenta.ruиещё 3

Призывая к все новым поставкам вооружений на Украину, Польша играет крайне неконструктивную роль в урегулировании конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

В Германии назвали роль Польши в конфликте на Украине неконструктивной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Поставки оружия на Украину могут только способствовать дальнейшему насилию и кровопролитию между двумя странами (Россией и Украиной — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул немецкий политик. По его словам, по этой причине его партия выступает категорически против поставки на Украину танков Leopard.

Котре назвал мирное урегулирование конечной целью для всех стран, так или иначе вовлеченных в конфликт. По его словам, «Альтернатива для Германии» призывает поддерживать дух дипломатии и поспособствовать завершению боевых действий посредством уважительных переговоров.

Ранее Польша попросила у Германии разрешение на поставку Киеву танков Leopard. Поскольку ФРГ является производителем этого типа танков, для их отправки Варшаве требуется согласие Берлина. Сообщалось, что польская сторона готова предоставить до 14 единиц военной техники.

Пока немецкое руководство не приняло окончательное решение по данному вопросу, но в НАТО уже призвали страны, у которых на вооружении стоят данные модели танков, начать подготовку к их отправке на Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава обратится в Европейский союз за компенсацией поставок военной техники.

Армия,В мире,Матеуш Моравецкий,НАТО,Бундестаг,ЕС,
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