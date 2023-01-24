Новейшая версия танка Т-80БВМ получила усиленную защиту ходовой части

В России по опыту проведения специальной военной операции продолжается совершенствование находящихся на вооружении танков. В недавнем репортаже корреспондента "Первого канала" Дмитрия Кулько из боевых порядков четвертой бригады, действующей в районе города Кременная, были продемонстрированы прошедшие доработку на Омском заводе транспортного машиностроения танки Т-80БВМ.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Сообщается, что боевые машины принадлежат подразделению Центрального военного округа. Техника выпущена совсем недавно, на линию боевого соприкосновения она попала практически с конвейера.

Один из воюющих на таком "восьмидесятом" боец отметил, что большим плюсом является установка на нем тепловизора, обеспечивающего хороший обзор в ночное время суток.

В сюжете также показали стрельбу 125-мм орудия, результаты которой фиксировались на специальном мониторе наводчика-оператора.

Кроме того, новыми элементами динамической защиты укреплены передние части надгусеничных полок, к тому же серьезно усилены бортовые экраны.

Т-80БВМ часто называют "реактивными" из-за того, что на них устанавливают 1250-сильные газотурбинные двигатели, обеспечивающие прекрасные скоростные и маневренные характеристики, в том числе на пересеченной местности. Например, по шоссе танк может разгоняться до 70 км/ч.

Ранее рассказывалось о дальнейшем совершенствовании Т-72Б3М и Т-90М, на них, прежде всего, дополнительно усиливали стойкость ко всякого рода натовским противотанковым боеприпасам.