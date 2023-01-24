Военкор Сладков рассказал об успехах российской армии в зоне СВО

«Успехи на артёмовском направлении, на авдеевском направлении, в направлении Угледара. Это может быть проиллюстрировано тем, что в Запорожье мы тоже пошли вперёд. Это не от безысходности, отвлекая силы какие-то, которые не дают нам продвинуться. Нет, мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артёмовск. Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский. Идём тоже вперёд там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага. Это всё звенья одной цепи в той логике войны, которой мы следуем. Напоминаю, что Донбасс — это самая подготовленная часть линии фронта Украины».