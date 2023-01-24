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37 минут назад

Военкор Сладков рассказал об успехах российской армии в зоне СВО

Говорит Москва

Речь идёт о продвижении вперёд ВС РФ в Донбассе и Запорожье.

Военкор Сладков рассказал об успехах российской армии в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наступление ведётся сразу на нескольких направлениях, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Успехи на артёмовском направлении, на авдеевском направлении, в направлении Угледара. Это может быть проиллюстрировано тем, что в Запорожье мы тоже пошли вперёд. Это не от безысходности, отвлекая силы какие-то, которые не дают нам продвинуться. Нет, мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артёмовск. Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский. Идём тоже вперёд там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага. Это всё звенья одной цепи в той логике войны, которой мы следуем. Напоминаю, что Донбасс — это самая подготовленная часть линии фронта Украины».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ заняли выгодные рубежи в ходе наступления на запорожском направлении. До этого в Минобороны России сообщили, что войска освободили Соледар. В ведомстве подчеркнули, что контроль над городом позволит отрезать пути снабжения ВСУ в Артёмовске.

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