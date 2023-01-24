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59 минут назад

В ДНР сообщили о перебросе резервов украинской армии в Марьинку

Lenta.ruиещё 1

Украинская армия вводит новые резервы на марьинском направлении, замедляя взятие Марьинки. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

В ДНР сообщили о перебросе резервов украинской армии в Марьинку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что гораздо раньше удастся освободить Марьинку», — заявил Пушилин.

По его словам, украинские войска перебрасывают в этом направлении резервы, в том числе военную технику.

17 января Пушилин сообщал о существенных успехах российских войск в Марьинке, где были зачищены все высотные здания. Тогда он выразил надежду на то, что год в скором времени перейдет под контроль ДНР.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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