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16 минут назад

Представлен самый маленький карабин для выживания

Российская Газета

Компания Chiappa Firearms представила однозарядный разборный карабин Little Badger Take Down Xtreme. О его особенностях рассказали в группе в журнале "Калашников".

На затылке приклада Chiappa Little Badger TDX предусмотрены держатели для двенадцати патронов калибра .22 LR. Ствол карабина имеет длину 419 мм и оснащен резьбой на дульной части. Общая длина оружия в боевом положении 787 миллиметров. Масса оружия в минимальной комплектации - 1,32 килограмма.

Как отметили эксперты, это не просто складной карабин, а полностью разборная конструкция. Двухпозиционный селектор, расположенный на ствольной коробке, освобождает от шарнира, позволяя отделить ствол от приклада. После чего их можно объединить для укладки в тубус с завинчивающейся крышкой для хранения переноски. Карабин оснащен новым более легким прикладом.

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