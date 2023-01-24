Представлен самый маленький карабин для выживания

На затылке приклада Chiappa Little Badger TDX предусмотрены держатели для двенадцати патронов калибра .22 LR. Ствол карабина имеет длину 419 мм и оснащен резьбой на дульной части. Общая длина оружия в боевом положении 787 миллиметров. Масса оружия в минимальной комплектации - 1,32 килограмма.

Как отметили эксперты, это не просто складной карабин, а полностью разборная конструкция. Двухпозиционный селектор, расположенный на ствольной коробке, освобождает от шарнира, позволяя отделить ствол от приклада. После чего их можно объединить для укладки в тубус с завинчивающейся крышкой для хранения переноски. Карабин оснащен новым более легким прикладом.