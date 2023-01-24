В России оценили способность ПВО противостоять ракетам ATACMS

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) могут противостоять американским баллистическим ракетам класса «земля-земля» Army Tactical Missile System (ATACMS). Способность российских систем ПВО противостоять американским ракетам оценил военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

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Он отметил, что твердотопливные оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые запускают реактивными системами залпового огня (РСЗО), летают на расстояние до 300 километров.

«Российские системы противовоздушной обороны в состоянии их сбить — и "Тор-М2", и "Бук-М3", и другие наши системы, например, "Панцирь-С1"», — сказал аналитик.

Первый испытательный пуск ракеты ATACMS произвели в 1988 году, а в 1991 году началась эксплуатация этих боеприпасов. Ракеты ATACMS запускают с РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ранее в январе председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол призвал президента США Джо Байдена передать Киеву ракеты ATACMS.