ВКС России  получили еще один аэродром в Сирии

Российскую военную авиацию разместили на восстановленном аэродроме Джейрах в Сирии.
Использование этой площадки позволит российским летчикам во взаимодействии с ВВС Сирийской арабской республики прикрыть северные границы страны, сообщили в Минобороны РФ.
На аэродроме восстановлены более девяти километров фортификационных сооружений, светотехническое оборудование, летное поле подготовлено для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и фронтовой авиации. Командно диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехническим оборудованием для круглосуточного выполнения полетов.
Вокруг аэродрома организованы наземная охрана и оборона, развернуты российские и сирийские системы ПВО.
- Совместное базирование ВКС России и ВВС САР на аэродроме Джейрах обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах страны, - добавили в Минобороны РФ.