В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
18 минут назад

ВКС России  получили еще один аэродром в Сирии

Российская Газета

Российскую военную авиацию разместили на восстановленном аэродроме Джейрах в Сирии.

ВКС России получили еще один аэродром в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Использование этой площадки позволит российским летчикам во взаимодействии с ВВС Сирийской арабской республики прикрыть северные границы страны, сообщили в Минобороны РФ.

На аэродроме восстановлены более девяти километров фортификационных сооружений, светотехническое оборудование, летное поле подготовлено для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и фронтовой авиации. Командно диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехническим оборудованием для круглосуточного выполнения полетов.

Вокруг аэродрома организованы наземная охрана и оборона, развернуты российские и сирийские системы ПВО.

- Совместное базирование ВКС России и ВВС САР на аэродроме Джейрах обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах страны, - добавили в Минобороны РФ.

Армия,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители