ВКС России  получили еще один аэродром в Сирии

Российскую военную авиацию разместили на восстановленном аэродроме Джейрах в Сирии.

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Использование этой площадки позволит российским летчикам во взаимодействии с ВВС Сирийской арабской республики прикрыть северные границы страны, сообщили в Минобороны РФ.

На аэродроме восстановлены более девяти километров фортификационных сооружений, светотехническое оборудование, летное поле подготовлено для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и фронтовой авиации. Командно диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехническим оборудованием для круглосуточного выполнения полетов.

Вокруг аэродрома организованы наземная охрана и оборона, развернуты российские и сирийские системы ПВО.