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23 минуты назад

Снайперскую винтовку Драгунова модернизировали

Российская Газета

Группа военно-технических советников "Царские волки" совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизирует знаменитую армейскую снайперскую винтовку Драгунова.

Снайперскую винтовку Драгунова модернизировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин РИА Новости, проводится глубокая модернизация за счет новых технологий, сплавов, применения новой оптики и другого навесного оборудования. Он добавил, что на снайперской винтовке меняется ствол, навесное оборудование. И получается гораздо более стабильный выстрел винтовки Драгунова, к которой привыкли военнослужащие.

Винтовка Драгунова разработана в 1957-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Для стрельбы применяют винтовочные патроны 7,62х54 миллиметра с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, снайперские патроны 7Н1, снайперские бронебойные 7Н14 и другие боеприпасы. Огонь ведется одиночными выстрелами. В магазине десять патронов. Наличие газового регулятора для изменения скоростей отката подвижных частей обеспечивает надежность винтовки в работе.

Армия,Дмитрий Рогозин,
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