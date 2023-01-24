Снайперскую винтовку Драгунова модернизировали

Как сообщил глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин РИА Новости , проводится глубокая модернизация за счет новых технологий, сплавов, применения новой оптики и другого навесного оборудования. Он добавил, что на снайперской винтовке меняется ствол, навесное оборудование. И получается гораздо более стабильный выстрел винтовки Драгунова, к которой привыкли военнослужащие.

Винтовка Драгунова разработана в 1957-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Для стрельбы применяют винтовочные патроны 7,62х54 миллиметра с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, снайперские патроны 7Н1, снайперские бронебойные 7Н14 и другие боеприпасы. Огонь ведется одиночными выстрелами. В магазине десять патронов. Наличие газового регулятора для изменения скоростей отката подвижных частей обеспечивает надежность винтовки в работе.