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32 минуты назад

Под Соледаром ликвидировали двух воевавших на стороне ВСУ британских наемников

Lenta.ruиещё 3

В ходе боев под Соледаром были ликвидированы два иностранных наемника, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что оба убитых — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу — являются гражданами Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Под Соледаром ликвидированы двое британских наемников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из украинского города Соледар», — сказано в сообщении.

В Пентагоне признали большие потери ВСУ

Ранее источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что ВСУ не сумеют самостоятельно обслуживать натовские танки, поэтому в случае согласования новых поставок Киеву в зону специальной военной операции, на линию соприкосновения прибудут еще не менее 300 иностранных наемников.

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