Под Соледаром ликвидированы двое британских наемников

В ходе боев под Соледаром были ликвидированы два иностранных наемника, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что оба убитых — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу — являются гражданами Великобритании, сообщает телеканал Sky News.