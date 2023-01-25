ВСУ покинули первую линию обороны под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ), потеряв первую линию обороны под Угледаром, отошли в город, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

По данным военкора, украинские войска заняли подготовленные позиции в шахте, которая находится на окраине города, так как подземные коммуникации хорошо приспособлены для обороны.

«Плюс, противник подтянул резервы. Сейчас наша артиллерия уничтожает подкрепления и разбирает фортификационные сооружения врага», — написал он.

Руденко отметил, что Угледар — немаленький город, в котором есть промзоны и высотные дома, поэтому его «нужно брать в тиски, а затем делать котел», к чему стремятся российские войска.