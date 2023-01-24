ТАСС: в ДНР сомневаются в успехе наступления ВСУ даже при получении танков

Массированное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно организовать за счет планируемых поставок вооружения Украине, даже если будут согласованы поставки танков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые ведомства Донецкой народной республики (ДНР).

Фото: Zohra Bensemra/Reuters Zohra Bensemra/Reuters

"Даже если мы возьмем суммарно обещанные танки, то максимум получится один танковый батальон по западному штату", - заявил источник агентства.

По его словам, в рамках одного поля боя такое количества танков является "грозной силой", однако на одном участке фронта протяженностью 5-10 км целого батальона не будет.

"Даже ротой не пойдут, максимум — повзводно, по 3-4 машины", - считает он.

Представитель силовых ведомств ДНР подчеркнул, что в роте около десятка боевых машин, поэтому она очень заметна и станет мишенью, по которой начнут стрелять еще на подходе. До рубежа перехода в атаку из этих десяти танков доедут три или четыре, далее они уже будут накрыты противотанковыми ракетными комплексами и другими доступными средствами, добавил он.