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1 час назад

ТАСС: в ДНР сомневаются в успехе наступления ВСУ даже при получении танков

Газета.Ruиещё 2

Массированное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно организовать за счет планируемых поставок вооружения Украине, даже если будут согласованы поставки танков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые ведомства Донецкой народной республики (ДНР).

ТАСС: в ДНР сомневаются в успехе наступления ВСУ даже при получении танков
Фото: Zohra Bensemra/ReutersZohra Bensemra/Reuters

"Даже если мы возьмем суммарно обещанные танки, то максимум получится один танковый батальон по западному штату", - заявил источник агентства.

По его словам, в рамках одного поля боя такое количества танков является "грозной силой", однако на одном участке фронта протяженностью 5-10 км целого батальона не будет.

"Даже ротой не пойдут, максимум — повзводно, по 3-4 машины", - считает он.

Представитель силовых ведомств ДНР подчеркнул, что в роте около десятка боевых машин, поэтому она очень заметна и станет мишенью, по которой начнут стрелять еще на подходе. До рубежа перехода в атаку из этих десяти танков доедут три или четыре, далее они уже будут накрыты противотанковыми ракетными комплексами и другими доступными средствами, добавил он.

20 января председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли после заседания контактной группы в Германии заявил, что подготовка украинских военных и поставки вооружений "существенно укрепят способность Украины защищаться от атак России, а также помогут перейти в тактическое и оперативное наступление".

Армия,СВО,Марк Милли,
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