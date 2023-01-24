Спецоперация на Украине 24 января: последние новости на сегодня

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Фото: ТАСС ТАСС

Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР

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Системы противовоздушной обороны России за минувшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, в том числе над Донецком, сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики и Жовтневое Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики», — следует из сообщения военного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 376 военных самолетов Украины, 203 вертолета, 2 тысячи 934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 тысяч 607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 тысячи 893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 тысяч 153 единицы специальной военной автомобильной техники.

ВСУ нанесли удар по Иловайску

Войска Украины выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелы зафиксированы по населенным пунктам Дружковка и Иловайск. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты РСЗО.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Также тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части ДНР.

Ранее войска Украины выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецкой Народной Республике.