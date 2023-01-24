Спецоперация на Украине 24 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 января 2023 года.
Российские ПВО перехватили 14 снарядов HIMARS в ДНР и ЛНР
Системы противовоздушной обороны России за минувшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, в том числе над Донецком, сообщает Министерство обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики и Жовтневое Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики», — следует из сообщения военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 376 военных самолетов Украины, 203 вертолета, 2 тысячи 934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 тысяч 607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 тысячи 893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 тысяч 153 единицы специальной военной автомобильной техники.
ВСУ нанесли удар по Иловайску
Войска Украины выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Обстрелы зафиксированы по населенным пунктам Дружковка и Иловайск. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты РСЗО.
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Также тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части ДНР.
Ранее войска Украины выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецкой Народной Республике.
Обстрелы зафиксированы по населенным пунктам Дружковка и Иловайск. Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты РСЗО.