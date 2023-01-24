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10 часов назад

Рогозин рассказал о тестировании боевого робота "Маркер" в зоне СВО

Российская Газета

В феврале этого года три экземпляра перспективного боевого робота "Маркер" пройдут апробацию в зоне СВО на Украине. Конструкторы и военные будут испытывать разведывательную и ударную версию комплекса. Об этом сообщил РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал о тестировании боевого робота "Маркер" в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Рогозина, перспективная роботизированная платформа будет проводить разведку местности и вести наблюдение за противником с помощью других дронов.

"Такой дрон поднимается на высоту, например, 150 метров и обеспечивает видимость до 20 километров, в том числе с помощью тепловизоров. Работа по кабелю снимает ограничение по электропитанию беспилотника - ему не нужна батарея, кроме того, на его систему управления нельзя воздействовать средствами РЭБ", - заявил экс-глава Роскосмоса.

В ударной версии боевого робота испытают с использованием различных оружейных систем: крупнокалиберного пулемета, автоматического гранатомета и ракет.

Напомним, что российскими конструкторами разработаны пять версий роботизированной платформы: две имеют колесное шасси и три - гусеничное.

В феврале прошлого года сообщалось, что "Маркер" прошел испытание в качестве комплекса ПВО для уничтожения малых беспилотников и дронов-камикадзе.

"Маркер" распознает цель с помощью современного аппарата нейросетей, который делает это быстрее и лучше человека. И робот уже продемонстрировал хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов. Испытания проводили на стендовых стрельбах, где "Маркер" показал 80 процентов из карабина", - сообщил СМИ исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Стрелковый комплекс "Маркера" в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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