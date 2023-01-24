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30 минут назад

Байден призвал Конгресс США одобрить запрет на продажу штурмового оружия

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости. Соответствующее письменное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Байден призвал Конгресс США одобрить запрет на продажу штурмового оружия
Фото: ТАССТАСС

Американский лидер заявил, что большинство граждан США согласны с введением такого запрета. Он подчеркнул, что с июня прошлого года «по всей Америке происходила трагедия за трагедией», включая как случаи массовой стрельбы, прогремевшие на всю страну, так и «ежедневные акты насилия с применением огнестрельного оружия, которые не попадают в заголовки общенациональных газет».

Он призвал законодателей действовать быстро и направить ему «на подпись этот запрет на штурмовое оружие».

Летом прошлого года Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия и восстановить запрет на штурмовые винтовки после того, как в городе Ювалд в штате Техас 18-летний парень расстрелял учеников местной начальной школы. Погиб 21 человек. После этого Байден опубликовал пост в Twitter, где указал на связь между законами об оружии в США и массовыми расстрелами.

Армия,Джозеф Байден,Конгресс США,
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