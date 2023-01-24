Байден призвал Конгресс США одобрить запрет на продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости. Соответствующее письменное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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Американский лидер заявил, что большинство граждан США согласны с введением такого запрета. Он подчеркнул, что с июня прошлого года «по всей Америке происходила трагедия за трагедией», включая как случаи массовой стрельбы, прогремевшие на всю страну, так и «ежедневные акты насилия с применением огнестрельного оружия, которые не попадают в заголовки общенациональных газет».

Он призвал законодателей действовать быстро и направить ему «на подпись этот запрет на штурмовое оружие».