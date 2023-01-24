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30 минут назад

СМИ: в Закарпатье идет массовая мобилизация этнических венгров в украинскую армию

ТАСС

Украинские власти проводят массовую военную мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области, чтобы восполнить большие потери на поле боя. Об этом сообщило в понедельник венгерское интернет-издание PestiSracok, корреспонденты которого побывали в Закарпатье.

СМИ: в Закарпатье идет массовая мобилизация этнических венгров в украинскую армию
Фото: ТАССТАСС

Как отмечают авторы, "просачивается все больше и больше информации о том, что, возможно, по меньшей мере половина 128-й горной бригады "Мукачево", элитного подразделения украинской армии, погибла в крупнейшем сражении войны" под Соледаром. "Съемочная группа PestiSracok.hu побывала в Закарпатье, где проходит самая тяжелая операция по принудительному призыву с начала войны", - уточнило издание.

"В связи с большими потерями, которые превышают все предыдущие, для восполнения численности используются радикальные методы, - сообщили венгерские журналисты. - По данным местных источников, к весне [украинские власти] планируют призвать 10 тыс. человек из Закарпатья".

"Почти в каждом населенном пункте Закарпатья уже несколько дней идет принудительный призыв в армию. В районе [города] Берегово, в Нагишолесе, в воскресенье рынок был окружен. Оттуда увезли 70 человек", - отмечают авторы репортажа.

По их словам, принудительный призыв в украинскую армию "почти можно назвать похищением" людей. "Кроме того, преследование и лишение собственности оставшихся венгров достигло в Закарпатье беспрецедентно жестокого уровня", - сообщили журналисты будапештского издания.

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