Украинские власти проводят массовую военную мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области, чтобы восполнить большие потери на поле боя. Об этом сообщило в понедельник венгерское интернет-издание PestiSracok, корреспонденты которого побывали в Закарпатье.

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Как отмечают авторы, "просачивается все больше и больше информации о том, что, возможно, по меньшей мере половина 128-й горной бригады "Мукачево", элитного подразделения украинской армии, погибла в крупнейшем сражении войны" под Соледаром. "Съемочная группа PestiSracok.hu побывала в Закарпатье, где проходит самая тяжелая операция по принудительному призыву с начала войны", - уточнило издание.

"В связи с большими потерями, которые превышают все предыдущие, для восполнения численности используются радикальные методы, - сообщили венгерские журналисты. - По данным местных источников, к весне [украинские власти] планируют призвать 10 тыс. человек из Закарпатья".

"Почти в каждом населенном пункте Закарпатья уже несколько дней идет принудительный призыв в армию. В районе [города] Берегово, в Нагишолесе, в воскресенье рынок был окружен. Оттуда увезли 70 человек", - отмечают авторы репортажа.