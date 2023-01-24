Три боевых робота «Маркер» прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин

В зону специальной военной операции России поступят три перспективных боевых робота «Маркер» отечественного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

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Их доставят на поле боя в феврале. Перед этим на полигоне будет проводиться обкатка. Операторами «Маркера» станет подготовленная группа IT-специалистов.

По словам Рогозина, необходимо понять, как будет работать робот в условиях, когда украинской стороной будут вводиться коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства радиоэлектронной борьбы.

«Как справится эта машина, как она будет преодолевать все это своими "мозгами" техническими, как оператор будет ориентироваться, чтобы уйти из-под удара и нанести, наоборот, удар противнику», — сообщил бывший руководитель «Роскосмоса».

Отмечается, что машина имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение с техническим зрением. «Маркер» может ориентироваться на местности, выходить на точку, которая указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут.

«…Мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение», — отметил политик.