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36 минут назад

Три боевых робота «Маркер» прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин

Елена Прошина

В зону специальной военной операции России поступят три перспективных боевых робота «Маркер» отечественного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

Три боевых робота «Маркер» прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин
Фото: ТАССТАСС

Их доставят на поле боя в феврале. Перед этим на полигоне будет проводиться обкатка. Операторами «Маркера» станет подготовленная группа IT-специалистов.

По словам Рогозина, необходимо понять, как будет работать робот в условиях, когда украинской стороной будут вводиться коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства радиоэлектронной борьбы.

«Как справится эта машина, как она будет преодолевать все это своими "мозгами" техническими, как оператор будет ориентироваться, чтобы уйти из-под удара и нанести, наоборот, удар противнику», — сообщил бывший руководитель «Роскосмоса».

Отмечается, что машина имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение с техническим зрением. «Маркер» может ориентироваться на местности, выходить на точку, которая указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут.

«…Мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение», — отметил политик.

Ранее на космодроме «Восточный» в Амурской области прошло тестирование «Маркера» в качестве робота-охранника. Разработка обладает самыми современными навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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