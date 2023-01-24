Глава Генштаба назвал две новые угрозы для безопасности России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обозначил две новые угрозы для военной безопасности России. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Аргументы и факты».

«На сегодня такими угрозами стали устремления Севе Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции , а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — отметил глава Генштаба .

Ранее в США выразили надежду на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что страны готовы стать членами североатлантического альянса и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.