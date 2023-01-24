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1 час назад

Глава Генштаба назвал две новые угрозы для безопасности России

Lenta.ru

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обозначил две новые угрозы для военной безопасности России. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Аргументы и факты».

Глава Генштаба назвал две новые угрозы для безопасности России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодня такими угрозами стали устремления СевеСевероатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — отметил глава Генштаба.

По словам Герасимова, в целях нейтрализации данных угроз руководство поставило задачу скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил.

Ранее в США выразили надежду на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что страны готовы стать членами североатлантического альянса и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.

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