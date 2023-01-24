Российскую авиацию разместили на восстановленном аэродроме в Сирии

Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах». Он находится на севере республики. После завершения всех работ, на нем организовано совместное базирование самолетов ВКС России и ВВС Сирии.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Для участников и гостей торжественной церемонии открытия устроили настоящее шоу с демонстрационными полетами, высадкой десанта и парашютистами. Так, подразделения сирийского спецназа продемонстрировали навыки борьбы с группировками условного противника. Кроме того, военнослужащие САР десантировались на российских парашютах «Арбалет-2» с флагами России и Сирии.

В ходе восстановительных работ было отремонтировано светотехническое оборудование и другие элементы летного поля. Благодаря этому аэродром «Джейрах» теперь может принимать любые виды самолетов и вертолетов армейской авиации. Диспетчерскую вышку также оснастили самым современным оборудованием. Теперь там готовы работать круглые сутки. Позаботились и о безопасности воздушной гавани. Восстановлены фортификационные сооружения, организовано совместное дежурство сил ПВО России и Сирии.