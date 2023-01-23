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15 минут назад

СМИ назвали причину отказа Германии поставлять Украине танки Leopard

Елена Прошина

Власти Германии тормозят поставки танков Leopard 2 Украине из-за того, что якобы считают, будто США хотят вытеснить ФРГ с европейского рынка тяжелого вооружения. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

СМИ назвали причину отказа Германии поставлять Украине танки Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор издания отмечает, что немецкая промышленность просто не успевает производить новые танки, поэтому ФРГ не сможет обеспечить замену тем Leopard, которые страны Евросоюза отправят Украине. По мнению автора статьи, Берлин опасается, что такое развитие событий предоставит шанс США, которые могут предоставить Европе свои танки Abrams.

Кроме того, сейчас США запускают производство нового танка AbramsX, которым власти страны хотят заменить все старые модели на вооружении американской армии. Появление спроса на старые Abrams может сыграть США на руку – в этом случае Евросоюз попадёт в зависимость от американских танков, а Берлин рискует надолго выпасть из рынка европейского вооружения.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не будет препятствовать отправке на Украину танков Leopard, если её решит осуществить Польша.

Армия,В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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