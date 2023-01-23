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31 минуту назад

Стало известно о планах США передать Украине танки Abrams

Lenta.ru

Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams на Украину до конца зимы. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на американские источники, передает РИА Новости.

Стало известно о планах США передать Украине танки Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителя Пентагона, министерство оказывает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он передал Киеву определенное количество танков Abrams одновременно с поставками танков Leopard Германией.

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Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. «Центр нашего внимания сейчас — предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас», — сказал представитель оборонного ведомства США.

Армия,СВО,Джозеф Байден,Пентагон,
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