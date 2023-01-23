Стало известно о планах США передать Украине танки Abrams

Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams на Украину до конца зимы. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на американские источники, передает РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, министерство оказывает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он передал Киеву определенное количество танков Abrams одновременно с поставками танков Leopard Германией.