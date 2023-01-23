США не приняли решение об отправке танков Abrams Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США ещё не приняли окончательного решения по вопросу отправки танков Abrams Украине . Об этом сообщает CNN.

«Мы так или иначе не приняли решений», – сказал он. При этом Кирби также добавил, что Белый дом осознаёт важность поставки танков и «ожидает манёвров на земле», в которых Украина могла бы использовать Abrams.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что вопрос об отправке танков Украине не является чем-то, что может расколоть альянс или поставить под угрозу безопасность Украины. Он напомнил, что «альянс НАТО никогда не был более прочно сплоченным, чем за последний год», однако признал, что альянс также «никогда не собирался соглашаться по каждому аспекту каждого решения».