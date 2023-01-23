Герасимов: "России противодействует практически весь коллективный Запад"

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе", - сказал Герасимов в интервью изданию aif.ru, пояснив, что мероприятий по проведению частичной мобилизации не было со времен Великой Отечественной войны.