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48 минут назад

Герасимов заявил, что систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять "на ходу"

ТАССиещё 5

Мобилизационная подготовка не была полностью адаптирована под современные экономические отношения, поэтому ее пришлось исправлять "на ходу". Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов: "России противодействует практически весь коллективный Запад"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе", - сказал Герасимов в интервью изданию aif.ru, пояснив, что мероприятий по проведению частичной мобилизации не было со времен Великой Отечественной войны.

Начальник Генштаба подчеркнул, что такого уровня и интенсивности военных действий, как во время спецоперации, современная Россия еще не знала.

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"Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", - отметил он.

Армия,Валерий Герасимов,Генштаб,
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