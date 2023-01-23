Герасимов: "России противодействует практически весь коллективный Запад"

Мобилизационная подготовка не была полностью адаптирована под современные экономические отношения, поэтому ее пришлось исправлять "на ходу". Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе", - сказал Герасимов в интервью изданию aif.ru, пояснив, что мероприятий по проведению частичной мобилизации не было со времен Великой Отечественной войны.
Начальник Генштаба подчеркнул, что такого уровня и интенсивности военных действий, как во время спецоперации, современная Россия еще не знала.
"Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", - отметил он.