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1 час назад

Стало известно о разногласиях внутри американского ЧВК «Моцарт»

Lenta.ruиещё 1

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований. Об этом пишет газета Telegraph.

Стало известно о разногласиях внутри американского ЧВК «Моцарт»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, ЧВК финансируется за счет пожертвований, использование этих средств никак не регулируется. Бейн обвинил Мильбурна в незаконном присвоении, растрате и неверном переводе пожертвований, поступающих «Моцарту».

В свою очередь, Мильбурн в соцсетях репостнул ссылку на статью блогера, который обвиняет Бейна в якобы связях с российским правительством и попытке продать половину ЧВК движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что ЧВК «Моцарт» надеется заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на обучение военных.

Армия,Талибан,Правительство РФ,
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