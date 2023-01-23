Стало известно о разногласиях внутри американского ЧВК «Моцарт»

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю Мильбурн и финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн поссорились по поводу пожертвований. Об этом пишет газета Telegraph.

По информации издания, ЧВК финансируется за счет пожертвований, использование этих средств никак не регулируется. Бейн обвинил Мильбурна в незаконном присвоении, растрате и неверном переводе пожертвований, поступающих «Моцарту».

В свою очередь, Мильбурн в соцсетях репостнул ссылку на статью блогера, который обвиняет Бейна в якобы связях с российским правительством и попытке продать половину ЧВК движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).