В Пентагоне признали большие потери ВСУ

Пентагон признает, что украинские силы несут большие потери в боях с российскими вооруженными силами (ВС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

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По его словам, ведутся очень напряженные бои. Он отметил, что не может назвать конкретное число по соображениям оперативной безопасности.

Источник подчеркнул, что США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять помощь Киеву в оборонной сфере.

Ранее издание Spiegel сообщило, что разведка ФРГ доложила бундестагу о крупных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Артемовском. По ее данным, Киев теряет трехзначное число военных в день. Также отмечается, что потеря Артемовска повлечет серьезные последствия для всей линии обороны Украины.