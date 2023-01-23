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4 минуты назад

В Пентагоне признали большие потери ВСУ

Lenta.ru

Пентагон признает, что украинские силы несут большие потери в боях с российскими вооруженными силами (ВС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

В Пентагоне признали большие потери ВСУ
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По его словам, ведутся очень напряженные бои. Он отметил, что не может назвать конкретное число по соображениям оперативной безопасности.

Источник подчеркнул, что США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять помощь Киеву в оборонной сфере.

Ранее издание Spiegel сообщило, что разведка ФРГ доложила бундестагу о крупных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Артемовском. По ее данным, Киев теряет трехзначное число военных в день. Также отмечается, что потеря Артемовска повлечет серьезные последствия для всей линии обороны Украины.

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В декабре 2022 года о крупных потерях ВСУ сообщала американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт». «Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов (...) жертв являются обыденностью, не преувеличены», — заявил основатель ЧВК Эндрю Милберн.

Армия,СВО,Эндрю Милберн,Пентагон,Бундестаг,
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