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19 минут назад

Американская ЧВК «Моцарт» понадеялась на контракт с ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» надеется заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на обучение военных. Об этом со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Милберна пишет Telegraph.

Американская ЧВК «Моцарт» понадеялась на контракт с ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщается, Милберн выразил надежду на то, что январь 2023-го ознаменуется первым контрактом с украинской армией. Telegraph отмечает, что ЧВК основала компанию для участия в тендерах на получение контрактов властей Украины. Вместе с тем газета усомнилась в том, что «Моцарт» получит этот контракт.

Кроме того, по информации Telegraph, ЧВК намерена получать указания от Вашингтона до вступления в конфликты, поскольку «группа надеется избежать любых неловких столкновений».

Ранее Милберн раскритиковал украинские власти и назвал Украину коррумпированным и испорченным государством. Он объяснил, что именно по этой причине старается заботиться о жителях республики и ее солдатах.

Появились кадры подземной операции ЧВК «Вагнер»

8 декабря 2022 года в ЧВК «Моцарт» рассказали о больших потерях ВСУ. «Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов (...) жертв являются обыденностью, не преувеличены», — заявил Милберн.

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