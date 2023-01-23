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24 минуты назад

В Молдавии анонсировали учения на всех полигонах страны

Lenta.ru

Минобороны Молдавии анонсировало учения на всех полигонах страны. Они начнутся 24 января и продлятся почти две недели, пишет со ссылкой на заявление министерства РИА Новости.

В Молдавии анонсировали учения на всех полигонах страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что учения завершатся 4 февраля, а участие в них примут 400 солдат национальной армии.

«Тактические учения с применением военной техники будут проходить на полигонах во всех военных гарнизонах, чтобы оценить практические способности и навыки военных», — заявили в оборонном ведомстве.

В эти дни солдаты, сержанты и офицеры будут заниматься не только тактикой, но и проверять навыки оказания первой медицинской помощи в реальных условиях. Участники учений потренируются в борьбе с химической опасностью и прочими угрозами.

Минобороны предупредило, что во время тактических упражнений колонны военных транспортных средств пройдут по национальным трассам Молдавии. Местных жителей призвали не пугаться учений, заверив, что они не имеют отношения к ситуации в регионе и согласованы с планом обучения армии на 2023 год.

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