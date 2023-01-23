Пригожин рассказал об известных ему американских секретах

Основателю и главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину известны многие секреты, которые расстраивают США. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена в Telegram.

«У меня имеется много секретов, которые так расстраивают Америку, у меня имеются свидетели, которые помнят, как сотрудники ЦРУ готовили Усаму бен Ладена, привозили мешками деньги и оружие для ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и других странах. Они готовили бандитов и террористов по всему миру для того, чтобы везде — в Европе, Африке, Азии, Южной Америке — было неспокойно», — приводится высказывание Пригожина в посте.

Глава ЧВК добавил, что целью США является разрушение России на мелкие части. После этого, по мнению Пригожина, страна рассчитывает взяться за КНР и прочих соперников, чтобы остаться самым мощным и большим государством в мире.

«Поэтому если считать ЧВК "Вагнер" преступной организацией, то США — это мощнейший преступный синдикат, который существует на деньги всего мира», — сказал Пригожин, добавив, что рядом с США группа «Вагнера» выглядит больше как полиция нравов.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США считают ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и планируют ввести против нее дополнительные санкции. Пригожин в ответ на это попросил сообщить, в каком преступлении виновата ЧВК.