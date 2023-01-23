В Минобороны Украины объяснили завышенные цены на яйца для армии

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для Вооруженных сил республики технической ошибкой. Об этом он высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

По словам Резникова, в документе, который опубликовали в СМИ, была указана аномальная цена на яйца для армии. Министр отметил, что ее некорректно восприняли, решив, что речь идет о 17 гривнах (более 31 рубля) за штуку, а не за единицу веса.

«На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу», — пояснил Резников.

Глава военного ведомства также заверил, что все подобные технические ошибки в контрактах уже исправляются.