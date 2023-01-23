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17 минут назад

Новый американский легкий танк оказался "душегубкой"

Российская Газета

Новый американский легкий танк, известный также как "мобильное защищенное средство огневой поддержки" MPF-LT, оказался опасным для экипажа. В соцсетях сообщается, что при стрельбе он может превратиться в "душегубку" - в боевом отделении создается опасная концентрация "токсичных паров".

Новый американский легкий танк оказался "душегубкой"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Пока неизвестно, насколько быстро будет устранен данный опасный дефект и как он отразится на программе поступления данной техники в пехотные бригады сухопутных войсках и Национальной гвардии США. Всего намечалось приобрести более пяти сотен таких боевых машин.

Основным их вооружением является 105-мм пушка М35, способная применять различные типы снарядов, в том числе бронебойные подкалиберные. Они могут поражать современные танки лишь в ослабленные зоны и боковые проекции.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет M240. На крыше башни открыто установлен 12,7-мм M2HB Browning.

Бронирование дает защиту лишь от боеприпасов малокалиберных пушек боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В будущем ожидается установка комплекса активной защиты.

В распоряжении экипажа - современный прицельный комплекс, который благодаря тепловизионной технике позволяет эффективно обнаруживать цели в дневное и ночное время.

Мощность двигателя - 800 л.с. Не исключено, что позже, в ходе модернизации, по мере увеличении веса танка будет установлена уже 1000-сильная силовая установка. Максимальная скорость по шоссе - 64 км/ч. Экипаж - 4 человека.

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