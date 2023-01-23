В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
8 минут назад

Названо число подконтрольных ВС РФ населенных пунктов в Харьковской области

News.ru

Под контролем ВС РФ и военно-гражданских администраций находятся 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава региональной ВГА Виталий Ганчев. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что на каждой из указанных территорий проживают порядка 500-600 человек. По словам Ганчева, в данных населенных пунктах в основном живут пенсионеры.

Названо число подконтрольных ВС РФ населенных пунктов в Харьковской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Порядка 11 населенных пунктов в «серой зоне», которые не находятся под контролем украинских вооруженных формирований. Там проживают сейчас, в основном, пенсионеры, около 500-600 человек. Эти населенные пункты находятся под нашим контролем , и вооруженные силы оказывают поддержку и наша администрация, — заявил Ганчев.

Руководитель Харьковской ВГА отметил, что упомянутые им населенные пункты находятся на границе с ЛНР, а также на территории Купянского района. Как указал Ганчев, сотрудники администраций оказывают гуманитарную поддержку местным жителям.

Ранее стало известно, что на Украине была объявлена воздушная тревога в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. По данным онлайн-портала Минцифры Украины, во всех регионах сигнал тревоги прозвучал практически одновременно около 20:40 мск.

Армия,Виталий Ганчев,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители