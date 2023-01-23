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39 минут назад

Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении

Lenta.ru

На запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на полосе в десятки километров на глубину от сотен метров до восьми километров. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российские военнослужащие динамично развивают оперативный успех на данном участке фронта. Они вскрыли позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «взломали первые эшелоны обороны» украинских войск, вынудив их отойти на вторую и третью линии обороны.

«На западном фланге запорожского фронта ВСУ вскрыли свои оперативные резервы, в результате чего по ним были нанесены удары ВКС РФ и артиллерией (...) Режим разведки боем дает стабильно положительные результаты. Тактическое продвижение наших воинов помогает наносить противнику максимальный урон», — рассказал Рогов и добавил, что ежедневные потери ВСУ на запорожском направлении исчисляются трехзначными числами.

Ранее он сообщил, что российские военные отодвинули линию обстрела городов и сел со стороны ВСУ в Запорожской области. По его словам, продвижение российской армии позволило выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ВСУ как опорные пункты.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,
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