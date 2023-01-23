МО РФ сообщило о поражении на днепровском направлении пункта дислокации бригады ВСУ

Российские войска поразили на днепровском направлении временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.