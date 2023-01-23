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23 января

МО РФ сообщило о поражении на днепровском направлении пункта дислокации бригады ВСУ

ТАСС

Российские войска поразили на днепровском направлении временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило о поражении на днепровском направлении пункта дислокации бригады ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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