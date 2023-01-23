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15 минут назад

Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР

Lenta.ru

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению представителя оборонного ведомства, в установлении контроля над поселком участвовали не только регулярные части ВС, но и «добровольцы штурмовых отрядов».

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье», — заявил Конашенков.

По словам спикера Минобороны, на этом участке военных действий российские силы уничтожили более 60 солдат противника, а также несколько единиц техники, среди которой — поставленная США Украине радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

Краснополье — село в Славянском районе ДНР. По данным переписи 2001 года в селе проживали 327 человек.

Армия,Игорь Конашенков,
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