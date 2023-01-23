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8 минут назад

Появились кадры подземной операции ЧВК «Вагнер»

Lenta.ru

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в Telegram видео операции отрядов ЧВК «Вагнер» по зачистке подземелий и соляных шахт Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

«Парни работают на глубине около 200 метров. По словам командира, в современной военной истории такого еще не было», — написал военкор, комментируя появившиеся кадры.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово перебрасывают подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). По его словам, украинская армия всеми способами пытается затянуть продвижение российских сил.

Армия,Видео,Денис Пушилин,Александр Симонов,
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