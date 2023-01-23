Эстония отдаст Украине все свои гаубицы

Эстония намерена передать Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы «создать прецедент», заявил посол страны на Украине Каймо Кууска. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы», - заявил Кууска.

Он уточнил, что Эстония направит Украине пакет военной помощи общей стоимостью 113 млн евро - более 1% ВВП Эстонии. Он включает в себя гаубицы калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами, средства поддержки артиллерийских подразделений.

Как уточняется, речь идет о гаубицах FH-70, которые были поставлены на вооружение в 1976 году. Всего у Эстонии 24 таких гаубицы. Также страна продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ.