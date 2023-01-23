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31 минуту назад

Украина разместила на границе с Белоруссией тысячи военных

Lenta.ru

Украина разместила на границе с Белоруссией 17,2 тысячи военнослужащих, сообщает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на данные Государственного пограничного комитета.

Украина разместила на границе с Белоруссией тысячи военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что сопредельные государства Евросоюза и Украина проводят активную милитаризацию приграничных территорий, а также разведывательную деятельность. Общая численность войск на границе достигла около 23,5 тысячи человек.

«Наиболее многочисленные воинские формирования сосредоточены в Украине – 17,2 тысячи и Польше – 3,7 тысячи», — сказано в публикации.

«При этом вдоль наших рубежей продолжает возводиться «железный занавес» не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении. По состоянию на 1 января текущего года возведено свыше 980 километров инженерных заграждений различного типа, из них: Польшей – 202 километра, Литвой – 553 километра, Латвией – 86 километров, Украиной – 141 километр», — указали в погранкомитете.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя стены полутораметровых траншей досками.

«Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям», — объяснил журналистам старший лейтенант ВСУ по имени Антон.

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