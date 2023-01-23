Украина разместила на границе с Белоруссией тысячи военных

«При этом вдоль наших рубежей продолжает возводиться «железный занавес» не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении. По состоянию на 1 января текущего года возведено свыше 980 километров инженерных заграждений различного типа, из них: Польшей – 202 километра, Литвой – 553 километра, Латвией – 86 километров, Украиной – 141 километр», — указали в погранкомитете.