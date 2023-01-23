В ДНР заявили об освобождении двух сел близ Артемовска

Освобождены населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, находящиеся в районе Артемовска. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку», - пояснили в ведомстве, проиллюстрировав запись картой.

В штабе также подчеркнули, что российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям.

Ранее в Минобороны России сообщили о завершении освобождении Соледара. По словам официального представителя российского военного ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, контроль над городом позволит перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске, заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.