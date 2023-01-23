Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы

Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы. Об этом заявил посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска.

Фото: Силы обороны Эстонии Силы обороны Эстонии

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - приводит в понедельник слова дипломата Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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В сообщении отмечается, что правительство Эстонии приняло решение направить Украине пакет военной помощи общей стоимостью €113 млн. Кроме "десятков гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30" он включает тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами, средства поддержки артиллерийских подразделений. Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркивает Генштаб.

Издание "Страна" поясняет, что речь идет о гаубицах FH-70, которые были поставлены на вооружение в 1976 году. Издание со ссылкой на открытые источники информирует, что у Эстонии всего 24 таких артиллерийских орудия.

Кроме того, как сообщает Генштаб Украины, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ.