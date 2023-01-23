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1 час назад

СВР заявила о размещении ВСУ западных вооружений на территориях АЭС

Мария Иванова

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют западные вооружения на территориях АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

СВР заявила о размещении ВСУ западных вооружений на территориях АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нарышкин сослался на поступающие достоверные данные и заявил, что на АЭС украинская армия хранит самые дорогие и дефицитные ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS и системам ПВО.

Кроме того, на территориях станций хранятся артиллерийские боеприпасы большого калибра, подчеркнул глава СВР.

Как заявили в разведке, ВСУ рассчитывают, что по АЭС не будут наносить удары из-за угрозы ядерной катастрофы.

По данным СВР, в конце декабря через железнодорожную станцию «Рафаловка» на Ровенскую АЭС доставили несколько железнодорожных вагонов с западными вооружениями.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что постоянные предупреждения о возможности ядерной катастрофы на фоне украинского кризиса могут показаться назойливыми, однако угроза реальна.

Гросси подчеркивал, что особенно его беспокоит находящаяся на линии фронта Запорожская АЭС. Он призвал создать вокруг нее зону безопасности.

В январе 2023 года на Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой завершилось размещение постоянных миссий МАГАТЭ.

Армия,Рафаэль Гросси,Сергей Нарышкин,СВР России,МАГАТЭ,
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