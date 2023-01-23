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8 часов назад

СВР: украинские военные складируют западное оружие и боеприпасы на АЭС

Газета.Ruиещё 4

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют поставляемые Западом вооружения на своих атомных электростанциях, передает пресс-служба ведомства. Он сообщил, что в СВР поступают достоверные данные о том, что ВСУ размещают на территориях АЭС "наиболее дорогостоящие и дефицитные" для них ракеты к американским РСЗО HIMARS, зарубежным ПВО и артиллерийские боеприпасы большого калибра. По данным СВР, только за последнюю не­делю декабря прошлого года из-за границы через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС доставили не­сколько железнодорожных вагонов такого груза. "Командование ВСУ прячет боеприпа­сы в тылу, прикрываясь атомными реакторами", - подчеркивается в сообщении. В СВР отметили, что ВСУ делают расчет на том, что российские военные, осознавая опасность ядерной катастрофы, не будут наносить удары по территориям атомных электростанций, а в случае масштабной детонации складов из-за "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, вину "можно будет списать на Мо­скву". В Службе внешней разведки подчеркнули, что Киев действует по методу международных террористов. Ранее на авиабазе Рамштайн в Германии завершилось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, посвященное усилению военной поддержки ВСУ. На заседании Контактной группы по Украине существенных разногласий по вопросам оказания военной помощи Киеву не обнаружилось, однако участники встречи не приняли единодушного решения о поставках Украине немецких танков Leopard 2.

СВР: украинские военные складируют западное оружие и боеприпасы на АЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Сергей Нарышкин,СВР России,
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