Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал генерала, заявившегося о запрете бород в армии. Слова Пригожина передает официальный Telegram-канал его пресс-службы.

«Бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300-х. Зеки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», — сказал Пригожин.

Владелец ЧВК «Вагнер» попросил Кадырова отрастить бороду в два раза больше — за него и за себя. Пригожин добавил, за «гламуризацию в армии» в России нужно законодательно ввести тюремный срок до 50 лет.

Обсуждение вопроса о бородах в армии началось на прошлой неделе. 18 января в комитете Госдумы по обороне объяснили запрет на ношение бороды у военнослужащих. Там заявили, что это является элементарным требованием воинской дисциплины, так как «на солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцовым».

Подобное высказывание раскритиковал Кадыров. Он отреагировал на него словами «бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках». По мнению Кадырова, на передовой в зоне СВО есть и другие проблемы — постоянные обстрелы городов и мирного населения со стороны Украины.