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4 минуты назад

Рогозин назвал причастных к организации покушения на него

News.ru

Обстрел группы «Царские волки» в Донецке был специальной операцией Украины, заявил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, к организации этого удара могли быть причастны западные спецслужбы, передает РИА Новости. Обстрел был произведен 21 декабря. В результате действий украинской стороны сам Рогозин получил ранение и был контужен.

Рогозин назвал причастных к организации покушения на него
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали, — рассказал экс-руководитель госкорпорации.

Рогозин возглавляет группу военно-технических советников «Царские волки», которая показывает поддержку подразделениям ДНР и ЛНР. Группа активно взаимодействует с разработчиками различной техники и комплексов. Основной задачей является оперативное внедрение новых образцов в рамках СВО.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил о планах вернуться в Донбасс. По его словам, это может произойти уже в конце января, когда закончатся все процедуры, связанные с его лечением после ранения.

Он добавил, что полученное им ранение было тяжелым. По его словам, боеприпас вошел в плечо и «воткнулся» в районе пятого-шестого шейного позвонка. Извлечь осколок оказалось достаточно сложно, однако сейчас все позади и организм уже почти восстановился, отметил Рогозин.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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