Военкор рассказал о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов

Военкор Александр Сладков рассказал в своем ТГ-канале о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов. Об этом этому ему сообщил офицер казачьего добровольческого подразделения.

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Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному типу, в них используется белый фосфор. При горении он развивает температуру до 1300 градусов, а также выделяет едкий ядовитый дым.

Кроме того, при попадании на кожу белый фосфор вызывает тяжелые термические и химические ожоги.