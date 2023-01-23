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8 минут назад

Военкор Сладков рассказал о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов

Российская Газетаиещё 1

Военкор Александр Сладков рассказал в своем ТГ-канале о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов. Об этом этому ему сообщил офицер казачьего добровольческого подразделения.

Военкор рассказал о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов
Фото: Public domainPublic domain

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному типу, в них используется белый фосфор. При горении он развивает температуру до 1300 градусов, а также выделяет едкий ядовитый дым.

Кроме того, при попадании на кожу белый фосфор вызывает тяжелые термические и химические ожоги.

Использование фосфорных боеприпасов против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей, запрещено Женевской Конвенции 2006 года.

Армия,Александр Сладков,
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