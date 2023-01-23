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10 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мобилизованным дают новую льготу

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Индивидуальные предприниматели, мобилизованные для участия в боях на Украине, будут освобождены от обязанности предоставлять статистическую отчетность. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает KONKURENT.RU со ссылкой на Telegram-канал портала «Объясняем.рф».

Как пишет издание, льгота доступна только мобилизованным индивидуальным предпринимателям, остальные призывники ВС РФ не могут ей воспользоваться.

Уточняется, что эта категория мобилизованных граждан будет какое-то время не предоставлять статистическую отчетность. Льгота будет действовать весь период службы гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Мобилизованные калужане получили гуманитарную помощь от земляков

Мобилизованные для участия в боях на Украине из Калужской области получили гуманитарную помощь от земляков. Им прислали предметы первой необходимости и продукты питания, передает «Весть.news» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, конвой организовал Мещовский район. Ему на помощь пришли Спас-Деменский, Людиновский, Кировский, Юхновский, Мосальский, Сухиничский районы и Калуга.

В состав груза вошли не только необходимые солдатам вещи, но также дополнительные 25 тонн предметы первой необходимости: термобелье, спальники, коврики, печки, камуфляж, тепловизоры, генераторы, а также строительные материалы. В конвой также вошли посылки от семей мобилизованных и автомобиль марки «Нива».

Мобилизованные из Новосибирска рассказали о боевом слаживании на полигоне в Шилово

В Новосибирской области мобилизованные рассказали, как проходят занятия и боевое слаживание на полигоне в Шилово.

Мобилизованные россияне из районов Новосибирской области, Иркутска и Красноярска прошли боевое слаживание в артиллерийском полку в Шилово. Здесь они обучаются боевым навыкам и укрепляют чувство товарищества. Об этом пишет «МК» со ссылкой на «Бердские новости».

Командир батареи реактивных систем залпового огня «Град» Георгий в беседе с изданием рассказал, что считает большинство мобилизованных ответственными и хорошими людьми. Сам он в Шилово отрабатывает стрельбу из «Града» и прочих видов оружия.

Георгий подчеркнул, что мобилизованные учатся не только боевым навыкам, но и человеческим вещам, например, дружбе и товариществу.

«Прививали любовь к автомату и орудию. И самое главное, чтобы они друг друга понимали, поддерживали и защищали», — указал Георгий.

Армия,Владислав Шапша,Михаил Мишустин,Верховный суд,
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