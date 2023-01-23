Спецоперация на Украине 23 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 января 2023 года.

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Зеленский поручил создать резервы личного состава

Президент Владимир Зеленский отдал приказ сформировать резервы личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на запись заявления главы Украины в ходе встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Зеленский рассказал, что отдал командирам ВСУ приказ не просто добавить солдат к личному составу, а создать резервы.

«Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть», — отметил он.

Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российская сторона успешно уничтожила боевые позиции солдат ВСУ на линии фронта в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

Уточняется, что расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» успешно атаковали позиции противника. Российские подразделения продолжают наступательные операции на запорожском направлении. Артиллеристы оказывают поддержку танкам и наносят удары по скоплениям живой силы, подразделениям, а также по доставляющей припасы технике ВСУ.

Уточняется, что корректировка огня осуществлялась за счет беспилотных летательных аппаратов, которые круглосуточно ведут разведку позиций украинских военнослужащих.

Sky News сообщил, что ВСУ прячут танки и бронетранспортеры в жилой застройке Артемовска

Вооруженные силы Украины размещают военную технику среди жилых зданий в Артемовске. Эту информацию предоставил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в ходе своего репортажа, передает «Газета.ру».

Он уточнил, что украинские солдаты прячут бронетранспортеры и советские танки среди зданий.