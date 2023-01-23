В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
8 минут назад

Спецоперация на Украине 23 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 23 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Зеленский поручил создать резервы личного состава

Президент Владимир Зеленский отдал приказ сформировать резервы личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на запись заявления главы Украины в ходе встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Зеленский рассказал, что отдал командирам ВСУ приказ не просто добавить солдат к личному составу, а создать резервы.

«Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть», — отметил он.

Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российская сторона успешно уничтожила боевые позиции солдат ВСУ на линии фронта в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

Уточняется, что расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» успешно атаковали позиции противника. Российские подразделения продолжают наступательные операции на запорожском направлении. Артиллеристы оказывают поддержку танкам и наносят удары по скоплениям живой силы, подразделениям, а также по доставляющей припасы технике ВСУ.

Уточняется, что корректировка огня осуществлялась за счет беспилотных летательных аппаратов, которые круглосуточно ведут разведку позиций украинских военнослужащих.

Sky News сообщил, что ВСУ прячут танки и бронетранспортеры в жилой застройке Артемовска

Вооруженные силы Украины размещают военную технику среди жилых зданий в Артемовске. Эту информацию предоставил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в ходе своего репортажа, передает «Газета.ру».

Он уточнил, что украинские солдаты прячут бронетранспортеры и советские танки среди зданий.

Корреспондент Sky News также сообщил, что большинство жилых домов в Артемовске повреждены, на улицах города пусто.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители